Bees e Assigeco ko, gli obiettivi si complicano

I Fiorenzuola Bees masticano amaro dopo la sconfitta interna contro la S4 Energia Vicenza (68-73). Una partita che i ragazzi di coach Del Re hanno accarezzato per trenta minuti, conducendo con autorità e toccando anche il +16 (25-16 al 13’) e il +8 a fine terzo quarto (62-54). Il blackout finale nell'ultima frazione è stato fatale: un attacco rimasto a secco di idee ha permesso a Vicenza, guidata da un monumentale Da Campo (17 punti), di piazzare il sorpasso nel momento decisivo. Il fischio per "passi" a capitan Bottioni nei secondi finali ha spento le ultime speranze, condannando le "Vespe" alla roulette russa dei playout per il secondo anno consecutivo. Ora l'avversario è Ravenna, si parte venerdì 8 maggio al PalArquato.

Assigeco chiude la stagione regolare con una sconfitta interna contro Lumezzane (83-93). Nonostante i 28 punti di un ispirato Max Ferraro, la squadra di coach Lottici ha pagato un avvio troppo morbido, scivolando fino al -19 nel terzo quarto. La tardiva reazione, che ha riportato Piacenza a un solo possesso di distanza (-2 a tre minuti dalla fine), è stata vanificata dalle triple letali di Siberna e Galassi. Questo stop costa il nono posto, facendo scivolare l'Assigeco in decima posizione. Il percorso per accedere ai playoff sarà ora più impervio e senza margine d'errore: giovedì 30 contro Agrigento.

Per Bakery la trasferta di Montecatini contro la Gema si è trasformata in un calvario sportivo terminato 101-49. Un passivo pesantissimo (-52 punti) che, sebbene influenzato da un roster imbottito di giovani e dalla retrocessione già aritmeticamente sancita nelle settimane precedenti, fotografa le difficoltà di una stagione da dimenticare.