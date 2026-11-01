Domenica d'oro per il basket: fanno festa Fiorenzuola, Assigeco e Bakery

La pallacanestro piacentina vive un weekend da incorniciare grazie a un clamoroso en plein. L'impresa più altisonante è senza dubbio quella dei Fiorenzuola Bees, capaci di fare la voce grossa sul parquet dell'Andrea Costa Imola imponendosi per 64-68. Sul campo del PalaRuggi va in scena un match ruvido e vietato ai deboli di cuore, dove i gialloblù guidano le danze per trenta minuti. L'espulsione di Tiberti rimescola le carte e agevola il sorpasso imolese, ma nel concitato finale sale in cattedra un Cecchinato in formato MVP. La guardia si carica la squadra sulle spalle, firma 23 punti totali e spegne la resistenza dei padroni di casa infilando due siluri consecutivi dall'arco prima di sigillare il tabellino dalla lunetta.

Festeggia anche l'Assigeco, che al PalabancaSport piega la resistenza di Orzinuovi per 87-82. I ragazzi di coach Ghizzinardi provano a scappare via sin dall'avvio spinti dalle fiammate ravvicinate di Pirani e Vettori, entrambi a referto con ben 22 punti personali. Gli ospiti non mollano e arrivano ad alitare sul collo dei piacentini fino al minimo svantaggio, ma nei giri di lancette conclusivi i padroni di casa ritrovano fluidità in attacco e blindano il prezioso successo d'alta classifica.

A completare la giornata perfetta ci pensa la Bakery, protagonista di una clamorosa prova di carattere contro Castelnovo, superato 80-70. L'avvio dei biancorossi è da incubo, tanto da scivolare a metà gara sotto di dodici lunghezze. Nella ripresa la squadra di coach Salvemini cambia completamente pelle: un parziale spaventoso propiziato dalle giocate di El Agbani (20 punti), Galdiolo e Prosek ribalta l'inerzia del confronto, permettendo ai locali di gestire il vantaggio in totale serenità fino alla sirena.