Ambrosetti sulla sirena, i Bees volano

Con la vittoria al Palarquato, i Bees hanno portato sul 2-0 la serie dei playout contro un mai domo Ravenna, che ha fatto sudare alle Vespe le proverbiali sette camicie. Già in gara 1 i giallorossi avevano disputato un buon match non mollando mai la partita, stasera hanno addirittura portato al supplementare i padroni di casa.

A 50 secondi dalla fine è arrivata la nuova parità a quota 81, ma è stato Ambrosetti sulla sirena a far esplodere il PalArquato con una tripla clamorosa che ha consegnato anche gara 2 ai Bees per 84-81.

La serie playout adesso si sposta in Romagna.

Il tabellino

Fiorenzuola Bees-Orasì Ravenna 84-81 (18-26; 37-46; 63-66; 76-76)

Fiorenzuola: Mazburrs ne, Biorac 14, Obljubech 4, Bottini 6, Korsunov 7, De Zardo 13, Cecchi 15, Mariani, Ceparano ne, Crespi 6, Ambrosetti 19. All. Del Re.

Ravenna: Feliciangeli 12, Brigato 6, Morena 2, Ghigo 3, Paolin 5, Jakstas 18, Paiano 2, Dron 19, Cena 12, Romeo 2. All. Paccariè.

Arbitri: Frosolini da Grosseto, Marconetti da Rozzano, Corso da Pisa.