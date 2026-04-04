Bees avanti per due quarti, poi Omegna allunga e vince

I Bees fanno visita nel sabato di Pasqua alla Fulgor Omegna nella 34esima giornata di Serie B Nazionale: finisce 99-83 per i padroni di casa.

Primo quarto

Al PalaSport di Gravellona Toce è Baldini a punire una difesa non delle migliori dei Bees per il 7-4 al 3’, ma Cecchi risponde con la tripla di pura personalità per il 9-7.

Balanzoni è un vero fattore sotto le plance, con Brekic che subisce il fallo che manda in bonus i Bees già dopo poco più di 4 minuti dall’inizio della sfida. 12-9 al 5’.

Crespi realizza 4 punti personali dominando sotto canestro, andando letteralmente sopra alla difesa di Sacchettini per il 14-15 al 7’.

Brekic con la tripla da ancora un assaggio del suo enorme talento (20 punti di media nelle prime 5 uscite con Omegna), ma ancora Crespi con il long two sullo scadere dei 24 secondi tiene a contatto i Bees. 20-19.

Fiorenzuola conquista falli grazie a Cecchi ed Obljubech, con Ceparano bravo a chiudere il primo quarto sul 23-27.

Secondo quarto

Voltolini da una parte e Crespi dall’altra si scambiano triple difficili ad inizio del secondo parziale, con Sacchettini che impatta al 12’ dal post basso sul 30-30 facendo esultare il pubblico locale. Dimeco fa compiere il sorpasso in un break da 10-3 in favore della Paffoni, con Bottioni che prova a tenere Fiorenzuola in pista nonostante un negativo inizio di quarto. 38-34 Omegna al 15’. Bottioni inventa ancora due assist di livello assoluto prima per Crespi e poi per Cecchi, prima di mettersi in proprio per il 42-41 al 16’. Brekic per Omegna scrive 14 personali con la tripla, ma Crespi sul ribaltamento realizza il proprio 15º personale, alzando se possibile ancora di più i ritmi di una partita a marce altissime. 45-44 al 17’. De Zardo compie il sorpasso con la tripla dall’angolo al 19’ (45-47), ma Sacchettini dal post basso pesca il taglio di Brekic per la parità. Mariani sul finale di quarto pesca il canestro con il mancino e fallo subito. 47-50 a metà partita.

Terzo quarto

Anche in uscita dagli spogliatoi la partita rimane a ritmi altissimi, con Sacchettini e Brekic a fissare il 59-59 al 24’. Voltolini e’ esiziale a punire l’errore della difesa dei Bees per il +5 di Omegna, con il fallo tecnico fischiato a coach Del Re che costa il 67-59 a Fiorenzuola al 27’. In successione, anche capitan Bottioni patisce un fallo tecnico, con Mariani a mettere una pezza sul finale di quarto per il 70-65 con cui si chiude il terzo parziale.

Quarto quarto

Dimeco realizza una tripla importante ad inizio dell’ultimo parziale, ma Crespi risponde con il movimento nel pitturato e canestro su libero supplementare. Balanzoni fa una fotocopia al centro dei Bees e realizza da sotto le plance (75-67 al 31’), con Antelli che dall’arco spara una tripla sanguinosa. 80-69 al 33’ e timeout Bees. Korsunov perde il pallone con il passaggio orizzontale e Piccirilli in contropiede realizza il punto 82 per Omegna, con Baldini che con la tripla fissa l’85-75 al 35’. Casoni allunga in modo deciso al 38’ con il canestro del 93-77, dato che certifica una difesa valdardese purtroppo non positiva in un break da 23-12. Baldini e Casoni issano la Fulgor Omegna fino a quota 99, con l’attentato a quota 100 che fallisce. Finisce 99-83 per Omegna.

Il tabellino

Paffoni Fulgor Omegna vs Fiorenzuola Bees 99-83 (23-27; 47-50; 70-65)

Fulgor Omegna: Voltolini 10, Trapani 6, Caramelli, Antelli 7, Dimeco 6, Piccirilli 3, Balanzoni 11, Brekic 28, Sacchettini 12, Casoni 6, Baldini 10, Angelori. All. Eliantonio

Fiorenzuola Bees: Mazburrs, Biorac 6, Obljubech 2, Bottioni 10, Korsunov 4, De Zardo 12, Cecchi 10, Kouassi, Mariani 14, Ceparano 4, Crespi 21. All. Del Re