Bees, match point per la salvezza

Primo match point salvezza per i Fiorenzuola Bees, in campo stasera alle 20.30 al PalaCosta di Ravenna contro l’OraSì nei playout di Serie B Nazionale maschile. I valdardesi sono avanti 2-0 nella serie dopo aver sfruttato al meglio il fattore campo del PalArquato. Ora la serie si sposta in Romagna, dove la squadra di Marco Del Re ha la prima di tre chance per chiudere i conti.

In gara 1, Fiorenzuola ha conquistato il successo per 81-76, conducendo sostanzialmente per tutto l’arco del match in una partita fatta di break e controbreak, nella quale il vantaggio dei Bees si è più volte allargato e ridotto.

Ancora più emozionante gara 2, una sfida non adatta ai deboli di cuore. Ravenna ha condotto per larghi tratti, ma Fiorenzuola ha avuto il merito di rimanere aggrappata alla partita, impattando nel finale e difendendo con grande energia sull’ultima azione dei 40 minuti. Nel supplementare, poi, è arrivata la tripla in buzzer beater di Ambrosetti, mvp del match con 19 punti, a far esplodere il PalArquato e a fissare il punteggio sull’84-81, regalando una delle emozioni più intense della stagione.