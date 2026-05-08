Bees, buona la prima! Ravenna cede sotto i colpi di super Cecchi

La serie playout è cominciata con una vittoria per Fiorenzuola che al Palarquato ha battuto Ravenna al termine di una partita “tirata” che più di una volta ha rischiato di vincere nettamente ma che, come sempre, i cali di concentrazione hanno messo altrettante volte a repentaglio. I primi due punti dopo quasi due minuti di gioco sono stati per i gialloblù con Cecchi che poi ha portato i suoi sul 6-0 realizzando un gioco da quattro punti: i giallorossi ospiti hanno accorciato sull’8-6 prima di un altro strappo delle Vespe a due minuti dalla fine del parziale che si è concluso 24-14 grazie ad un paio di contropiedi ben orchestrati. Il secondo parziale è cominciato con Ravenna all’arrembaggio tanto che, dopo i primi tre punti di Fiorenzuola firmati Ambrosetti, ha recuperato fino al 27-23 costringendo Del Re al timeout. Il tira e molla è proseguito per gran parte del parziale con Fiorenzuola ad allungare e Ravenna ad accorciare fino a quando l’inseguimento si è completato sul 39-39 obbligando un infuriato Del Re al timeout per i troppi errori dovuti a leggerezza: la mossa di torchiare i suoi ha funzionato portando i gialloblù al riposo lungo sul 43-39 con una menzione speciale per Cecchi, da una parte, e Jakstas, dall’altra. Ad inizio ripresa solito copione di questo campionato con Fiorenzuola che ha consentito a Ravenna addirittura il sorpasso, 43-44, in un minuto grazie anche ad una tripla di Cena. Le Vespe però, questa volta, non si sono perse d’animo riprendendo il comando del match e concludendo sul 67-55 il parziale. Vantaggio praticamente azzerato, 67-66, ad inizio ultimo quarto con l’ennesimo, inspiegabile blackout fino al 72-72: ci hanno pensato la fantasia di Bottioni e i liberi di Mariani a chiudere il conto sull’81-76. Il secondo appuntamento è per domenica, sempre al Palarquato, alle 18.

Fiorenzuola Bees 81

OraSì Ravenna 76

(24-14; 19-25; 24-16; 14-21)

Fiorenzuola Bees: Mazburss 0; Biorac 12; Obljubech 4; Bottioni 6; Korsunov 0; De Zardo 9; Cecchi 18; Mariani 6; Ceparano 7; Crespi 7; Ambrosetti 12. All. De Re

OraSì Ravenna: Feliciangeli 10; Brigato 6; Morena 0; Ghigo 5; Paolin 16; Jakstas 16; Paiano 4; Dron 7; Cena 3; Romeo 9. All. Paccariè

Arbitri: Suriano, Caneva, Pulina