La capolista Treviglio scappa subito, Bees sconfitti 60-73

I Fiorenzuola Bees cedono 60-73 al Palarquato di Castell’Arquato contro la capolista Tav Treviglio Brianza Basket nella terzultima gara di stagione regolare 2024/2025 del campionato di Serie B Nazionale.

In una sfida sulla carta impari, le squadre iniziano la sfida ad alto ritmo ma con le polveri bagnate; Zanetti prova con due incursioni a dare il primo vantaggio a Treviglio (2-5 al 3’), con Vecchiola che di pura astuzia

consegna il 4-9 alla Tav al 5’.

Seck sul pick-roll realizza due punti che sono acqua nel deserto per i Bees, ma i gialloblu sono caricati di falli da subito e subiscono il break in doppia cifra di svantaggio firmato Marcius – Reati. 6-18 all’8’.

Voltolini prende per mano Fiorenzuola nel finale di primo quarto per cercare di contenere lo svantaggio, con il primo parziale che si chiude sull’11-22.

Voltolini e Galassi mantengono sotto la doppia cifra di svantaggio Fiorenzuola in apertura di secondo parziale (17-25 al 14’), con i Bees che sono bravi a cucire le maglie difensive e a costringere a tiri difficili Treviglio in questo frangente.

Vecchiola trova il layup del 21-28 al 17’, ma Galassi si accende e con lo step back da 3 anima un PalArquato gremito. 24-30.

Zanetti si arrampica nuovamente sotto le plance per il +10 Treviglio entrando nell’ultimo minuto di tempo, con Vecchiola che scava il gap con la tripla aperta. 26-39 all’intervallo.

Il rientro dagli spogliatoi vede la capolista azzannare la partita con un break da 0-6 che Bottioni cerca di tamponare con il tiro dal mid range.

Treviglio vede Vecchiola essere il primo ad andare in doppia cifra personale, mentre i Bees pagano caro il 16% dall’arco al 26’. 35-50.

I Bees trovano energia in Biorac per tornare sul -12, con Galassi che con l’incursione a tutto campo sul finire di quarto manda le squadre all’ultimo intervallo sul 42-52.

La squadra di coach Dalmonte prova a rientrare completamente nel match con il tap in di Biorac per il 47-54 al 32’, ma Treviglio rintuzza di grande energia il tentativo di rimonta gialloblu grazie a Marcius dalla linea della carità e di Sergio con la tripla fondamentale per il 48-61 al 35’. Timeout Fiorenzuola.

Alibegovic in versione Lupin sbuca alle spalle della difesa dei Bees su rimessa laterale offensiva, mentre i Bees provano a risvegliarsi nel finale con la tripla di Colussa. 54-63 al 37’.

Galassi con una tripla dall’angolo in corsa prova a dare animo ai Bees e lanciare una volata, sebbene difficile, con il 60-66 al 38’, ma Marcius si fa largo sotto le plance per il 60-69.

I Bees non riescono a capitalizzare gli ultimi attacchi, con la capolista che chiude sul 60-73. Sconfitta che condanna i fiorenzuolani ai playout.

Il tabellino

Fiorenzuola Bees -Tav Treviglio Brianza Basket 60-73

(11-22; 26-39; 42-52)

Fiorenzuola Bees: Biorac 6; Galassi 17; Colussa 8; Bottioni 4; Bara; Seck 6; Voltolini 10; Gaye ne; Sabic; Bellinaso ne; Negri 7; Redini 2. All. Dalmonte

Treviglio Brianza Basket:. Sergio 7; Carpi; Alibegovic 10; Reati 5; Vecchiola 16; Cagliani 5; Manenti 2; Zanetti 10; Abega 1; Sissoko; Marcius 17; Restelli. All. Villa

Arbitri: Lilli da Ladispoli e Rosato da Roma