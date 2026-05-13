I Fiorenzuola Bees espugnano Ravenna e conquistano la salvezza

I Fiorenzuola Bees conquistano la salvezza in Serie B Nazionale chiudendo la serie playout con uno sweep su Ravenna: gara 3 termina 55-65 al PalaCosta, sancendo il definitivo 3-0 per i valdardesi. Una vittoria costruita soprattutto con una difesa solida e grande lucidità nei momenti chiave.

L’avvio è segnato da tensione e basse percentuali, ma Fiorenzuola prende subito il controllo grazie all’energia di Biorac, protagonista sotto canestro, e alle giocate di De Zardo e Mariani. Ravenna fatica enormemente in attacco, soprattutto dall’arco, e i Bees ne approfittano per chiudere il primo quarto avanti 5-16.

Nel secondo periodo i romagnoli provano a reagire con Brigato, Dron e Jakstas, ma Fiorenzuola mantiene sempre il comando con personalità, trovando punti importanti da Bottioni e ancora Mariani. All’intervallo il vantaggio resta rassicurante sul 25-36.

La ripresa è confusa, con molti errori e palle perse da parte dei Bees, ma Ravenna non riesce a capitalizzare la scarsa brillantezza offensiva degli ospiti. Mariani e Cecchi firmano i canestri che tengono a distanza gli avversari, mentre i padroni di casa si affidano soprattutto a Dron e Jakstas. Il terzo quarto si chiude sul 37-49.

Nell’ultimo periodo Ravenna tenta l’assalto finale, arrivando anche a -8 con Romeo, ma Fiorenzuola risponde con freddezza: decisivi i canestri di Kouassi, Cecchi e soprattutto la tripla di Korsunov che spegne le speranze gialloblù. Finisce 55-65: per i Bees una salvezza meritata e mai realmente in discussione nell’arco della serie.