La School Cup va a San Lazzaro

È l’elementare di San Lazzaro la vincitrice della prima edizione della School Cup, il torneo di easybasket riservato alle scuole primarie, grande novità del 2026 organizzata dal consorzio Piacenza Young (che lega Bakery e Piacenza Basket Club).

Gli “azzurri” dominano la finale contro la Don Minzoni e scrivono il proprio nome nella prima riga dell’albo d’oro della manifestazione, iniziata lo scorso 29 marzo con i gironi di qualificazione.

Domenica al PalaFranzanti è andata in scena una festa che ha visto coinvolti centinaia di studenti in una giornata sotto canestro.

A completare il podio, la Pezzani, che ha avuto la meglio sulla Taverna nella finalina. La classifica viene completata nell’ordine da Carella, Sant’Antonio e Vittorino da Feltre.

In un palazzetto colorato di striscioni e bandiere e riscaldato da entusiasmo, cori e applausi, è stato assegnato anche uno speciale premio per il miglior tifo per tre scuole (Pezzani, San Lazzaro e Vittorino), mentre gli istruttori e lo staff di Piacenza Young hanno aiutato i bambini a conoscere le regole e a mettersi in gioco.