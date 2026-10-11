Basket, Assigeco e Bakery vincono in trasferta
Fiorenzuola si arrende a testa alta al Palarquato contro Leonessa Brescia
Redazione Online
|2 ore fa
Il tifo al Palarquato per la partita dei Bees con Brescia (foto Petrarelli)
Il successo più sofferto lo firma l'Assigeco che espugna il parquet siciliano di Piazza Armerina per 62-63. I biancorossoblù soffrono nei quarti centrali scivolando a meno dieci all'intervallo, ma sfoderano una grande reazione difensiva nella ripresa guidati dal trio Fragonara-Vettori-Toniato (37 punti in tre). Il finale è da brividi: capitan Poggi sbaglia due liberi a sette secondi dalla sirena, ma l'ultimo assalto dei padroni di casa sfuma sul ferro regalando a coach Ghizzinardi una preziosa vittoria nel giorno del suo compleanno.
Sorride e convince anche la Bakery Piacenza, capace di conquistare un autorevole successo per 55-69 nella tana della Bartoli Mechanics MBA (Fossombrone). Archiviato un approccio morbido nel primo parziale, i ragazzi di coach Salvemini cambiano totalmente marcia imprimendo intensità e ritmo alla gara. Un super Prosek, autore di ben 27 punti, trascina i biancorossi a una vittoria preziosa che lancia ottimi segnali per il prosieguo della stagione.
L'unica nota stonata arriva dal Palarquato, dove i Fiorenzuola Bees cedono 74-82 contro la corazzata A2A Leonessa Brescia. La squadra di Del Re gioca una partita di grandissima generosità, spaventando i favoriti lombardi e impattando sul 62-62 alla fine del terzo quarto grazie ai 22 punti di De Zardo. Nel finale, però, le Vespe pagano la stanchezza e cedono mentalmente di schianto sotto i colpi del break ospite negli ultimi due minuti di gioco.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
2.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
3.
Pianello, Mini si schianta contro un albero: tre giovani incastrati, un morto e un ferito gravissimo
4.
Fabrizio Corona punta al bowling di San Nicolò: «Trattative in corso»