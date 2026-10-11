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Basket, Assigeco e Bakery vincono in trasferta

Fiorenzuola si arrende a testa alta al Palarquato contro Leonessa Brescia

Redazione Online
|2 ore fa
Il tifo al Palarquato per la partita dei Bees con Brescia (foto Petrarelli)
Il tifo al Palarquato per la partita dei Bees con Brescia (foto Petrarelli)
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Il successo più sofferto lo firma l'Assigeco che espugna il parquet siciliano di Piazza Armerina per 62-63. I biancorossoblù soffrono nei quarti centrali scivolando a meno dieci all'intervallo, ma sfoderano una grande reazione difensiva nella ripresa guidati dal trio Fragonara-Vettori-Toniato (37 punti in tre). Il finale è da brividi: capitan Poggi sbaglia due liberi a sette secondi dalla sirena, ma l'ultimo assalto dei padroni di casa sfuma sul ferro regalando a coach Ghizzinardi una preziosa vittoria nel giorno del suo compleanno.
Sorride e convince anche la Bakery Piacenza, capace di conquistare un autorevole successo per 55-69 nella tana della Bartoli Mechanics MBA (Fossombrone). Archiviato un approccio morbido nel primo parziale, i ragazzi di coach Salvemini cambiano totalmente marcia imprimendo intensità e ritmo alla gara. Un super Prosek, autore di ben 27 punti, trascina i biancorossi a una vittoria preziosa che lancia ottimi segnali per il prosieguo della stagione.
L'unica nota stonata arriva dal Palarquato, dove i Fiorenzuola Bees cedono 74-82 contro la corazzata A2A Leonessa Brescia. La squadra di Del Re gioca una partita di grandissima generosità, spaventando i favoriti lombardi e impattando sul 62-62 alla fine del terzo quarto grazie ai 22 punti di De Zardo. Nel finale, però, le Vespe pagano la stanchezza e cedono mentalmente di schianto sotto i colpi del break ospite negli ultimi due minuti di gioco.

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