La Bakery Piacenza torna in campo domenica dopo il turno di riposo nel campionato di Serie B Interregionale. Sarà una giornata speciale per i tifosi biancorossi, con il ritorno del Teddy bear toss, il lancio sul campo di gioco di peluche che saranno poi destinati ai pazienti del reparto Pediatria dell’ospedale di Piacenza.

In occasione della gara con Olimpia Castello, valida per la decima giornata di campionato del girone D in programma alle 18, al primo canestro realizzato saranno lanciati sul parquet del palazzetto peluche che verranno poi donati durante la visita di una delegazione della squadra, prevista per il 16 dicembre alle 11.

«In occasione della visita consueta dei nostri atleti ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria portiamo in campo una iniziativa che speriamo possa sollevarli, almeno per un attimo, dalle loro difficoltà - racconta la presidentessa Bakery, Caterina Zanardi - Un peluche simbolo di vicinanza e affetto una compagnia silenziosa ma concreta da parte dei nostri tifosi e appassionati che non mancheranno di far sentire la loro partecipazione con l’augurio di vedere i piccoli pazienti frequentare i palazzetti e non un ospedale».