I chili di Vicenza costringono la Bakery al ko

Sconfitta interna 82-95 per Bakery Piacenza nel 34esimo turno della Serie B Nazionale. Dopo la bella vittoria biancorossa a Fidenza, stavolta passa S4 Energia Vicenza, brava a sfruttare la propria fisicità sotto canestro e a sbagliare pochissimo dall’arco nei momenti decisivi. Bakery prova a tenere aperta la partita fino ai minuti finali, guidata da Giannone (19 punti), Abba (15) e Dore (14), ma deve arrendersi sotto i colpi veneti per l’82-95 finale. Da segnalare l'ottima prova del giovane Lombardi, autore di due triple. Domenica 12 aprile trasferta in casa di Legnano.

Primo quarto

Le triple di Bocconcelli e Dore caricano il PalaBakery in avvio, Korlatovic da sotto rifinisce un parziale da 8-3 in 3’. Vicenza risale e con il tiro dalla lunga distanza di Carr torna avanti, prima del controsorpasso di Dore. I veneti accelerano fino all’11-16, Giannone prova ad allentare la fuga, ma Preti è infallibile dall’arco e gli ospiti volano sul +12 (13-25). Abba accorcia, a fine 1° è 16-27.

Secondo quarto

A inizio secondo quarto, Piacenza è costretta a fare i conti con le alte percentuali di Vicenza, mentre i tiri da oltre l’arco di Banella e Borriello tengono la Bakery appena oltre i 10 punti di svantaggio. Canovaccio che prosegue fino all’intervallo, quando i biancorossi sono sotto 31-43 dopo il tiro dalla media di Bocconcelli.

Terzo quarto

Lo stesso numero 4 e Dore (tripla) rianimano i biancorossi a inizio terzo (-9), ma Vicenza tiene le distanze segnando molto da fuori. Il break di Borriello con 5 punti in fila vale il -7 sul 43-50, la S4 Energia colpisce con Udras, sia dall’arco sia da dentro, e mantiene 10 punti di distacco. Piacenza prova a crederci con la forza dei propri giovani: la tripla del classe 2007 Lombardi chiude il terzo quarto sul 58-67.

Quarto quarto

Copione ripetuto nel quarto quarto, con un’altra bomba di “Lomba” che stimola la Bakery. Bocconcelli segna con continuità, dall’altra parte la squadra di Ghirelli però fa lo stesso con percentuali altissime. Risposta e contro-risposta per tutto il quarto quarto, fino ai tiri di Da Campo che sembrano mettere la parola fine (+14).

Giannone e Dore confezionano l’ennesima reazione piacentina nel finale, però nella lotteria finale dei liberi c’è troppa distanza tra le due squadre. Due canestri dalla lunetta di Gasparin chiudono di fatto il discorso per l’82-95 a favore di Vicenza.

Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, domenica 12 aprile alle 18 sul campo di SAE Scientifica-Soevis Legnano a Castellanza.

Il tabellino

Bakery Basket Piacenza-S4 Energia Vicenza 82-95 (16-27, 31-43, 58-67)

Bakery Basket Piacenza: Dore 14, Giannone 19, Lombardi 6, Banella 3, Korlatovic 2, Morvillo, Bocconcelli 12, Beccari N.e, Salvaderi N.e, Borriello 11, Abba 15, Scardoni N.e. All. Salvemini.

S4 Energia Vicenza: Marchet, Carr 19, Da Campo 7, Gasparin 21, Pisano 5, Marangoni 2, Preti 16, Vanin 4, Beretta 16, Udras 5. All. Ghirelli.