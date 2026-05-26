I giovani della Bakery scrivono la Storia

Serata storica per la Bakery Basket: l’Under 19 Gold Piacenza Young vincendo 64-68 in casa di Young Herons Montecatini ha staccato il pass per le final 8 nazionali, che si disputeranno dal 12 al 14 giugno prossimi a Piazza Armerina, in Sicilia.

Impresa indimenticabile per i biancorossi di coach Giorgio Salvemini e del vice Riccardo Tomassini, che si consolidano tra le migliori 8 squadre in Italia nella categoria e tra poco più di due settimane proveranno a scrivere altre pagine indelebili. Terza vittoria in altrettanti spareggi dopo quelle casalinghe su Assisi e Valmontone.

In una gara equilibrata fino alla fine, Piacenza Young prende il largo prima nel terzo quarto e poi nel finale, facilitata dai 27 punti di Korlatovic e dai 24 di Dore, ma anche dai canestri di Lombardi, che chiude a quota 15 punti.

La cronaca

Il floater di Dore apre i conti dopo quasi 2 minuti di studio, con lo stesso numero 4 a segnare la tripla dall’angolo dopo i primi liberi di casa (5-3). Il tiro da fuori di Bigi ribalta il risultato, Korlatovic riporta i piacentini a contatto. Gara frizzante e divertente, ancora Dore (da tre) e Korlatovic (gancio e poi ribattuta) guidano i ragazzi di Salvemini, avanti 15-16 a fine primo quarto.

Korlatovic tocca quota 12 punti riprendendo la mini fuga Herons con due canestri da sotto (19-20), anche se arriva la risposta di Kamate nel duello tra centri. Piacenza Young ripassa avanti con un’altra bomba di Dore (24-28) dopo le giocate preziose di Callegari, Francesco Rosi accorcia da fuori con una tripla allo scadere per il 27-28 dell’intervallo.

Montecatini riparte di nuovo fortissimo dopo la pausa, stavolta ci pensa Scardoni a ridare energia ai biancorossi. Bigi va in doppia cifra con un’altra tripla pesante, Lombardi risponde con un bel canestro per il pari a quota 34.

Nuovo vantaggio ospite firmato da Korlatovic, ma si procede punto a punto nonostante le solite magie di Dore. Un primo strappo a fine terzo quarto, esaltato dalla tripla di Lombardi per il +8. I liberi finali di Rosi valgono il 44-52 dopo 30’.

L’impatto con l’ultimo periodo è come sempre faticoso per Piacenza, che deve aspettare il tiro dalla media di Korlatovic per riprendere gli 8 punti di vantaggio (50-58) dopo l’assalto Herons. La tripla di Bigi vale il -3 per Montecatini, ma Lombardi risponde con tre canestri di grandissimo carattere che danno una spallata enorme alla gara e rimettono gli emiliani avanti di 7 a due minuti dal termine.

Non è ancora finita: i toscani rimontano di nuovo fino al -2 e poi sprecano con Rosi i liberi del potenziale pareggio. Piacenza Young sorride, vince il terzo spareggio su tre e vola alle final 8 di Piazza Armerina del 12-14 giugno.

Il tabellino

Herons Young Montecatini-Piacenza Young 64-68 (15-16, 27-28, 44-52)

Herons Young Montecatini: Ulivieri 5, Bigi 16, Antonelli 11, Kamate 12, Lucchesini, Pascarella 7, Attala, Viti, Martelli, Chiappini 2, Rosi Francesco 11, Rosi Federico. All. Marchini.

Piacenza Young: Dore 24, Beccari, Lombardi 15, Banella, Korlatovic 27, Callegari, Scardoni 2, Madia, Villa, Ferrari, Marroni, Salvaderi. All:.Salvemini; ass.: Tomassini.