La Bakery cede a Fidenza nel finale

Terzo test precampionato per la Bakery Basket, che nella serata di ieri ha affrontato la Fulgor Fidenza, prossima avversaria nel campionato di Serie B Interregionale.

Amichevole importante, con punteggi azzerati al termine di ogni quarto, per aumentare ancora il livello per la squadra di coach Salvemini, permettendo di rodare ulteriormente schemi ed intese.

Avvio impegnativo per i biancorossi: Fidenza riesce ad attaccare con continuità, Bakery che si butta all’inseguimento reagendo bene nel secondo e nel terzo quarto. L’intensità dell’azione cala nell’ultimo quarto con gli ospiti che trovano l’allungo del più nove.

La Bakery incrocerà nuovamente la strada con Fidenza già mercoledì prossimo, questa volta in trasferta.

Prossima amichevole invece prevista per sabato, alla Tea Arena di Curtatone, con gli Stings Mantova: palla a due prevista per le 19.

«La partita contro la Fulgor è stata molto importante per noi: Fidenza è una squadra molto forte e sarà anche la nostra prima avversaria in campionato – commenta Pietro Callegari, capitano dell’Under 19 Gold e parte integrante del roster di Serie B Interregionale - credo rappresenti un punto di ripartenza che ci fa capire su cosa dobbiamo lavorare meglio e sistemare. Ad ogni giorno allenamento diamo il 100% cercando di migliorare sempre di più e capire quella che è la nostra identità di gioco. Ho trovato compagni pronti e soprattutto sempre disponibili a dare tanti consigli a noi giovani».

BAKERY BASKET PIACENZA-FULGOR FIDENZA 61-85 (9-19, 23-28, 17-18, 12-21)

BAKERY BASKET PIACENZA: Paoletti 6, Quarta 5, El Agbani 11, Prosek 17, Galdiolo 4. Fane 2, Yak Deng 2, Beccari 9, Milani Pietro 5, Milani Riccardo. Ne: Callegari, Gravante, Turkes.