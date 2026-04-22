«Retrocessione meritata, ma il progetto prosegue»

«Se è arrivata questa retrocessione è perché ce la siamo meritata, ma sono comunque contenta: il mio obiettivo era valorizzare i ragazzi».

Lucida e coerente fino alla fine Caterina Zanardi, ospite a Zona Sport dei conduttori Marcello Tassi e Selina Pozzi, nel suo commento di fine stagione della Bakery, conclusa con l’addio alla Serie B, ma anche con la conferma di una linea precisa.

Una scelta, quella di puntare su un gruppo giovane e fortemente radicato sul territorio, che la presidente rivendica senza esitazioni: «A tutti piace vincere, ma la costruzione della squadra è stata fatta consapevolmente. Coach Salvemini è riuscito a tirar fuori il meglio».

Accanto a lei, negli studi di Telelibertà, anche un ex volto della Bakery oggi passato all’Assigeco, Federico Ricci, protagonista di un trasferimento arrivato nel corso della stagione. Una scelta comprensibile nel contesto sportivo, come sottolinea la stessa Zanardi: «È normale che si lasci una squadra quando le cose non vanno. Poi ognuno deve fare le proprie scelte e io gli auguro il meglio».

Lo stesso Ricci ha raccontato il suo passaggio e il momento della sua nuova squadra: «Non avrei mai immaginato un cambiamento così. Ho dovuto scegliere in modo cinico, da professionista. Ora sappiamo che contro Lumezzane dobbiamo vincere per forza e sperare che gli altri risultati si incastrino».

Nonostante l’amarezza per il verdetto del campo, resta forte il valore umano del percorso. «Mi hanno colpito molto le parole del coach, che ha ringraziato tutti per la stagione dal punto di vista umano. E anche un nostro giocatore senior che ha riconosciuto il lavoro dei più giovani: è stata una grande soddisfazione».

Uno dei momenti più intensi è arrivato proprio al termine del campionato: «Nell’ultima partita ho pianto, ma non per il risultato, perché quello già lo sapevamo, ma per tutto il percorso fatto insieme» ha detto ancora Zanardi.

Ora lo sguardo è rivolto alla ripartenza in Serie B Interregionale, senza stravolgimenti. «Molti pensavano che a metà stagione avrei cambiato qualcosa nel roster, ma non era quello il mio obiettivo. Voglio continuare su questa strada: mi piacerebbe vedere una squadra che si diverte e che sta bene insieme». Un punto fermo sarà ancora la guida tecnica: «Coach Salvemini ha un contratto di tre anni e resterà. Non è una formalità: ho grande fiducia in lui» ha ribadito la presidente biancorossa.

Nel frattempo, l’Assigeco resta in piena corsa per i playoff, mentre i Fiorenzuola Bees continua la sua battaglia per evitare i playout. Proprio dalla squadra valdardese arrivano segnali incoraggianti, come sottolinea dall’argentino Guido Mariani: «Le vittorie fuori casa, come quelle contro Desio e Agrigento, danno grande fiducia. Ora però serve continuità: la mentalità e il lavoro quotidiano faranno la differenza».