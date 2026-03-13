Ricci cambia maglia, ma non città: va all'Assigeco

La Bakery Basket ha comunicato ufficialmente la cessione del giocatore Federico Ricci all'Assigeco.

«Leader dentro e fuori dal campo - si legge nella nota - in maglia biancorossa ha interpretato nel migliore dei modi il ruolo di senatore del giovane gruppo Bakery, accettato nell’estate scorsa. Anche grazie all’intenso lavoro svolto con coach Giorgio Salvemini e il suo staff, Ricci ha fin qui disputato una delle migliori stagioni della sua carriera sul piano individuale, dimostrazione di come Bakery sia laboratorio di alto profilo per lo sviluppo del talento. Federico ha migliorato il suo gioco e ogni singola voce statistica, meritandosi così una nuova chiamata per disputare i playoff per la promozione in Serie A2. La dirigenza Bakery, di comune accordo con l’allenatore, ha così deciso di accettare la richiesta di trasferimento per favorire il futuro professionale del giocatore. Dalla società e da tutte le sue componenti, i più sinceri auguri a Federico per il futuro e un grande in bocca al lupo per la sua carriera».