Bastano due tentativi, Dallavalle campione italiano

Nel salto triplo, il piacentino ha superato il grande rivale Andy Diaz

Redazione Online
|2 ore fa
Andrea Dallavalle è campione italiano indoor di salto triplo. Agli Assoluti di Ancona, il piacentino ha conquistato il quinto titolo tricolore, secondo nella versione al chiuso, superando il grande rivale Andy Diaz grazie alla misura ottenuta al secondo tentativo. Il 16.99 di Dallavalle è anche lasciapassare per i prossimi Mondiali di fine marzo. Sia Dallavalle che Diaz (che si è fermato a 16.83) si sono limitati a due soli tentativi: la gara marchigiana rappresentava una ricognizione per il prodotto dell'Atletica Piacenza allenato da Ennio Buttò. 

