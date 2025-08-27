Bees, colpaccio in dirigenza: arriva Matteo Soragna

I Fiorenzuola Bees hanno annunciato l’ingresso nella dirigenza di Matteo Soragna, che ricoprirà il ruolo di Special advisor e Relazioni esterne per la stagione sportiva 2025/2026.

Classe 1975, Soragna è stato uno dei protagonisti della pallacanestro italiana degli ultimi decenni. Ala piccola duttile e capace di ricoprire più ruoli sul parquet, ha indossato per dieci anni la maglia della Nazionale Italiana, con cui ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2003 e la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004.

Terminata la carriera da giocatore, Soragna si è affermato come voce autorevole della pallacanestro: dal 2015 è talent e opinionista di Sky Sport, commentando Nba ed Eurolega. Parallelamente, ha intrapreso un percorso come formatore e public speaker, portando l'esperienza e i valori dello sport – leadership, cultura di squadra, performance sotto pressione, adattamento, comunicazione – all’interno del mondo aziendale.

«Con il suo bagaglio di esperienze dentro e fuori dal camp - scrive la società - Soragna ricoprirà un ruolo chiave all’interno dei Bees come figura referente per le relazioni esterne e come supporto strategico alla crescita del club».