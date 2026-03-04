Bees da urlo nel derby. Per la Bakery un mercoledì nerissimo

Un risultato a sorpresa nel derby e un ko dolorosissimo. E' quanto scaturito dal mercoledì della palla a spicchi piacentini nel turno infrasettimanale che valeva per la 30esima giornata del campionato di pallacanestro di B nazionale. La copertina è tutta per i Bees che, al Palarquato, hanno schiantato l'Assigeco, quinta forza del torneo, con un nettissimo 85-65. Difesa aggressiva e attacco assai punteggio le armi che hanno consentito ai valardesi di coach Del Re di mettere in carniere due punti vitali per alimentare le speranze di salvezza senza passare dai playout. E domenica prossima, per le vespe valdardesi c'è un'altra opportunità da non sciupare con Monferrato, penultima.

Proprio la squadra di Casalemonferrato ha però trovato nuove speranze di salvezza grazie alla vittoria che di fatto condanna la Bakery: i biancorossi, per agganciare il treno playout, nelle prossime otto giornate, sono chiamati a un cambio di marcia per abbandonare l'ultima piazza, ora a -4 proprio da Monferrato. Troppo morbido l'approccio dei giovani di caoch Salvemini che hanno quantomeno trovato nel finale le forze per raddrizzare e un match e addirittura sperare in una clamorosa rimonta. Speranze frustrate dal ritorno in extremis dei padroni di casa.

Fiorenzuola Bees vs UCC Assigeco Piacenza 85-65 (23-13; 40-36; 68-49)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs 2, Obljubech 3, Bottioni 8, Korsunov ne, De Zardo 15, Cecchi 15, Kouassi 11, Re 5, Mariani 13, Crespi 10, Ambrosetti 3. All. Del Re

UCC Assigeco Piacenza: Cattivelli 5 , Kuot Kuot 1, Valesin 14, Criconia, Calbini 13, Mazzucchelli ne, Sarmiento 6, Poggi 13, Ferraro, Anaekwe 2, Pepper 13, Fiorillo 4. All. Lottici

Arbitri: Rinaldi da Livorno – Cieri da Ravenna – Russo da Firenze.

Novipiù Monferrato Basket-Bakery Basket Piacenza 90-84 (29-15, 52-36, 74-57)

Novipiù Monferrato Basket: Fiusco, Guerra 16, Martinoni 24, Zanzottera 12, Marcucci 16, Osatwna 2, Rupil 20, Iacorossi, Mossi N.e, Quaroni N.e, Flueras N.e, Dia. All. Corbani.

Bakery Basket Piacenza: Dore 30, Beccari, Bocconcelli 17, Ricci 5, Korlatovic 6, Giannone 17, Borriello 1, Banella, Abba 8, Lombardi N.e, Scardoni N.e. All. Salvemini.