Bees spalle al muro, vittoria obbligatorio contro Latina

Vincere per allungare alla serie. Dopo due sconfitte esterne a Ferentino, i Fiorenzuola Bees sono già con le spalle al muro nel duello play out di serie B nazionale maschile contro la Benacquista Latina, avanti 20 nella serie. Stasera alle 20,30 al PalArquato i gialloblù valdardesi vogliono riaprire il discorso.

Per i Bees è il primo bivio stagionale, essendo “condannati” a vincere ogni singolo match rimanenti della serie per festeggiare la salvezza. In caso di ko, Fiorenzuola approderebbe all’ultimo snodo stagionale contro la perdente di Desio-Rieti (la serie è sull’1-1) dove chi vince festeggerà e chi perde scenderà in B interregionale. Cosa hanno detto i primi due match contro Latina? I pontini si sono imposti con lucidità e compattezza, approfittando di basse percentuali al tiro dei piacentini (23% dalla distanza e 46% da due). La Benacquista di coach Martelossi basa il gioco sull’intensità e il controllo dei ritmi e in gara due è stata spinta dalla coppia Caffaro-Baldasso (30 punti equamente suddivisi). Fiorenzuola, comunque, dovrà tenere il focus sul proprio basket da esprimere, facendo leva anche sul calore del pubblico amico