Bees subito in campo, a Desio per bissare la vittoria di gara1

E' già tempo di ritorno in campo per i Fiorenzuola Bees nella serie di finale play out di serie B nazionale maschile contro la Rimadesio Desio. Stasera alle 21 al PalaFitLine della città brianzola andrà in scena gara 2, con i valdardesi di coach Lorenzo Dalmonte che ripartono dal vantaggio di una vittoria a zero grazie al 75-102 di domenica scorsa nello stesso impianto che ha permesso ai gialloblù di iniziare la serie (al meglio delle cinque partite) che decreterà la squadra retrocessa e chi resterà nella terza serie. Venerdì alle 20,30, invece, il braccio di ferro si trasferirà al PalArquato per gara 3, con eventuale quarto match domenica alle 18 sempre a Castell'Arquato ed eventuale "bella" il 4 giugno alle 21 a Desio.