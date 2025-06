Biella batte Parabiago: è promossa in Serie A Élite di rugby

Pronostico sovvertito nella finale di Serie A tra Parabiago e Biella, che ha visto la squadra piemontese vincere 19-17 e conquistare per la prima volta nella sua storia l'approdo nel massimo campionato italiano. Biella farà dunque ritorno al Beltrametti nella prossima stagione, quando si troverà ad affrontare la Sitav Lyons nel campionato di Serie A Élite. Alla vigilia della finale il pronostico era tutto a favore del Parabiago di coach Daniele Porrino, assoluto dominatore del campionato di serie A e soprattutto vincitore del doppio confronto con il Biella di coach Alberto Benettin e del piacentino Carlo Orlandi, responsabile della mischia. Ma la mischia del Parabiago si presentava molto più forte fisicamente, come hanno evidenziato i primi minuti della finale. Nulla di fatto per 13 minuti, poi nell'arco di 7 minuti accade di tutto. Cornejo porta in vantaggio Parabiago concludendo un drive nato da rimessa laterale mentre due minuti dopo i trequarti biellesi perdono palla durante la trasmissione, Paz (ex Sitav Lyons) calcia l'ovale e poi, favorito dal rimbalzo, lo recupera e segna. Silva Soria trasforma entrambe le mete: Parabiago avanti 14-0. Ma 5 minuti dopo l'apertura inglese Price firma e trasforma la meta del Biella (14-7). Si va alla ripresa e Parabiago allunga su piazzato (17-7) ma non riesce a chiudere il match e allora ci pensa Price a riaprire i giochi (17-14) e a chiuderli, quasi allo scadere, con un perfetto calcio passaggio per l'ala Nastaro (17-19) che vale la vittoria e la promozione in A Élite.