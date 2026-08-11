Francesco Bini dice addio al calcio giocato: «Ora una nuova vita da allenatore»

A 29 anni Francesco Bini dice addio al calcio giocato, ma è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sportiva. Il difensore piacentino, cresciuto nel vivaio del Piacenza e protagonista di una carriera ventennale, ha chiuso con il Nibbiano&Valtidone e dalla prossima stagione entrerà nello staff tecnico della società. «Ho fatto una scelta ponderata – racconta –. Fisicamente stavo bene, ma con l’arrivo di mio figlio Leo e gli impegni familiari ho capito che era arrivato il momento».

Bini lascia dopo un percorso iniziato nel settore giovanile biancorosso, dove conserva un ricordo speciale degli anni al Collegio Morigi e di tecnici come Marco Calderoni, Toni Bianchi e Chera. Tra le tappe della carriera anche Cremonese, Reggiana e Modena, oltre al lungo legame con il Piacenza.

Ora lo aspetta la panchina: «Sarò allenatore del vivaio del Nibbiano. È una società che è cresciuta tanto e il problema sarà proprio scegliere i ragazzi nelle condizioni di poter vivere con questa professione». Nel futuro, però, c’è soprattutto la famiglia: «Resto a Piacenza, qui cresceranno i miei figli».