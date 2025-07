Questa volta si è accontentato del terzo posto, scegliendo la strada della gestione e dell’azzeramento, o quasi, dei rischi. Nella terza prova del Motoestate 2025, Edoardo Boccellari, giovane centauro piacentino, si è confermato tra i più brillanti bikers della competizione che, dopo le tappe di Varano e Cremona, ha toccato anche l’autodromo di Modena. «La vera difficoltà era rappresentata dal fatto che conoscevo per nulla il circuito» ha spiegato il 22enne, arrivato alla velocità dopo gli inizi con l’enduro. Boccellari ha vissuto una due giorni per nulla semplice, alle prese con la messa a punto della sua Aprilia RS660. Non solo: nella prima giornata di prove libere, una caduta ha complicato ulteriormente i piani del pilota seguito dall’AM Racing di Castellarquarto. Il terzo posto finale consente a Boccellari di restare al secondo posto della classfica generale, in attesa della tappa del prossimo weekend al Tazio Nuvolari di Cervesina, nel Pavese.