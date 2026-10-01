Boninfante: «McHenry ci farà crescere ancora»

Per la Gas Sales Bluenergy non c’è solo la soddisfazione di una convincente vittoria contro Prata Pordenone (avversaria di Superlega battuta martedì in amichevole), ma anche quella di aver visto all’opera per la prima volta Merrick McHenry. Al centrale ieri si è aggiunto il connazionale Cooper Robinson, che dovrà rimanere fermo dopo l’operazione al ginocchio destro. Oggi è atteso al Palabanca Gianluca Galassi, di ritorno dall’Europeo. Manca quindi solo Daniel Iyegbekedo per avere il roster al completo.

Coach Dante Boninfante ha voluto subito testare McHenry nell'amichevole contro Prata Pordenone: «Abbiamo pensato di fargli fare due set e mezzo. Per le sue caratteristiche, ha bisogno di trovare il giusto feeling con gli alzatori. Per forza di cose ancora non c’è, visto che si è allenato solo lunedì. Però è un ragazzo positivo e cresceremo anche con lui».



Prata aveva a disposizione il roster al completo: «La cosa che ci portiamo a casa è sicuramente l’attitudine difensiva, insieme a buoni turni in battuta. Dovremo lavorare su tutto il sistema di cambio palla. Adesso stiamo inserendo centrali nuovi, quindi la squadra dovrà un po’ riassestarsi».

Ha colpito soprattutto l’imprevedibilità in battuta: «I ragazzi devono essere consapevoli che possono far male anche con tante variazioni. È un’arma in più: bisogna sviluppare queste capacità allenandole e, soprattutto, avere la lucidità di utilizzarle».

Sabato la Gas Sales si sposterà a Schio per il Memorial Masiera Day, dove sfiderà Padova, un assaggio della prima giornata di campionato: «Abbiamo fissato questa amichevole mesi prima dell’uscita dei calendari. È capitata con loro, altrimenti magari né noi né loro l’avremmo organizzata. Aggiungeremo un altro mattoncino al nostro lavoro».