Boninfante raggiante: «In campo ci divertiamo e si vede»
L'allenatore della Gas Sales Bluenergy si complimenta con i suoi ragazzi dopo la vittoria a Milano
Redazione Online
|5 minuti fa
Coach Boninfante e Bovolenta
Al termine della gara vinta a Milano, l'allenatore della Gas Sales Bluenergy Dante Boninfante è raggiante: «Non era facile portare a casa punti qui a Milano, abbiamo affrontato una squadra che nonostante qualche assenza, come del resto noi, ha lottato fino alla fine e nel primo set lo si è visto bene. Poi qualcosa Milano lo ha lasciato sul campo, ma devo dire che i ragazzi hanno giocato una buona partita e anche quando abbiamo subito qualche break hanno continuato a giocare tranquilli. Si, la squadra in campo si diverte, questo era anche uno dei nostri obiettivi perché, quando ci si diverte, tutto viene più facile».
Gli fa eco Paolo Porro: «Sono davvero contento, abbiamo giocato un’ottima partita e devo dire che giocare qui a Milano mi ha emozionato parecchio, soprattutto all’inizio. Mi ha fatto piacere giocare una buona gara in tutti i fondamentali, siamo una squadra giovane che si diverte».
