Gas Sales spettacolare, Milano battuta 3-0

La Gas Sales Bluenergy conquista il terzo successo consecutivo in regular season con un netto 3-0 a Milano. Lo fa con un’energia che si accende progressivamente, partendo piano tra qualche errore e momenti di confusione, e concludendo in bellezza con un finale da standing ovation.

Lo fa grazie ad un Josè Miguel Gutierrez inarrestabile in ogni fondamentale, ma anche un Joris Seddik decisivo a muro e una squadra che sa dominare il campo con l’apporto di tutto il gruppo. Menzione d’onore infine a Paolo Porro, ex di Milano delle passate quattro stagioni, che con la sua visione di gioco acchiappa il premio di Mvp del match.



Il tabellino

Superlega 5ª giornata di ritorno

Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25, 20-25, 17-25)

Allianz Milano: Kreling 0, Recine 9, Masulovic 0, Reggers 9, Ichino 5, Caneschi 7, Otsuka (L), Catania (L), Lindqvist 0, Di Martino 3, Corbetta 0. N.E. Masajedi, Barbanti, Benacchio. All. Piazza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 5, Mandiraci 11, Seddik 7, Bovolenta 13, Gutierrez 16, Comparoni 6, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Andringa 0, Bergmann 0. N.E. Simon, Travica, Iyegbekedo. All. Boninfante. ARBITRI: Zavater, Serafin, Russo.

Durata set: 27', 27', 24'; tot: 78'.