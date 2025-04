Borgotrebbia, la promozione in B2 svanisce al tie break

Finisce al primo turno dei playoff regionali il sogno di conquista della Serie B2 della squadra femminile del Tennis Club Borgotrebbia. Il cammino delle ragazze piacentine si è interrotto sui campi del Tennis Club Parma che vince per 3-1 e passa così al secondo turno degli spareggi. Una giornata storta e subito in salita per il Borgotrebbia, sotto per 2-0 nella serie con Allegra Fiorani che combatte ma alla fine soccombe per 7-5 6-4 contro Elena Bocchi e con Alessia Fava che può ben poco contro i colpi di Arianna Siribu, brava a vincere per 6-3 6-1. Una speranza di rimonta arriva nell'ultimo turno del singolare grazie a Vittoria Canevari che infligge un secco 3-0 ad Allegra Bandini, costretta a quel punto al ritiro, ma tutto termina nel primo confronto nel doppio con la coppia Fiorani-Canevari battuta da Bocchi-Cortesi per 4-6 7-6 10-8. Un vero peccato per la squadra femminile di Serie C che aveva iniziato alla grande il proprio percorso vincendo il girone regionale e che ora dovrà rimandare i sogni di gloria al prossimo campionato.