Botti re di Polonia: «Dedicato a papà Attilio»

«Sai a chi è andato il primo pensiero dopo che ho vinto o scudetto? A mio babbo Attilio, che non c’è più, ma che ero sicuro fosse in tribuna a seguirmi».

Tutti, in Polonia, parlano di lui, del piacentino Massimo Botti che alla guida del Lublino ha conquistato lo scudetto polacco di pallavolo. Quella che finisce etichettata come impresa, della quale vedremo poi i contorni: tanto per avere un’idea, è più o meno come se il Bologna avesse vinto lo scudetto del calcio.

Mi dicono che dopo la sbornia di feste al palazzetto, te ne sei andato a festeggiare mangiando semplicemente una pizza.

«Esatto: una pizza e un’ottima birra di quelle che fanno qui, insieme alla morosa. Non sono uno che impazza nell’esprimere i suoi sentimenti, mi è bastato festeggiare al palazzetto con la squadra e i tifosi: vedevo gente intorno a me che faceva le capriole...».

E, tanto per non farvi mancare niente, avete vinto la Challenge Cup: «Sì e ci ha dato tantissima fiducia, perché battere una squadra come la Lube Civitanova ci ha dato una consapevolezza diversa».

Ora però cambi ancora. «Voglio fare esperienze, vado in un’altra città polacca, a cercare di costruire un altro sogno in una società molto strutturata (non lo dice ma è Resovia, n.d.R.)».

Quanto ti manca Piacenza? «Molto, lì ho parenti e affetti, non ci torno in pratica da dieci mesi».