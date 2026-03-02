Bottino da urlo, i Master della Vitto sono super

Ottimo bilancio per la squadra Master di nuoto della Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi, andati in scena nei giorni scorsi a Lodi. La formazione biancorossa allenata da Cristiano Zappa ha infatti collezionato 28 medaglie - 10 d’oro, 12 d’argento e 6 di bronzo - che hanno fruttato il 12esimo posto finale nella classifica che ha messo in fila le quasi cento società partecipanti.

Tra i plurimedagliati da segnalare le doppiette d’oro di Marta Magnani (M35), che ha conquistato il titolo regionale sia nei 100 (1’07”,78 il suo tempo) che nei 200 farfalla (2’35”,91), di Marco Greazioli (M70) che si è imposto sia nella gara dei 100 stile libero (1’32”,61) sia in quella dei 200 misti (4’11”,62). Un oro e un argento per Gabriele Sfulcini (M45), vincitore dei 200 rana (2’43”,64) e secondo nei 100 rana (1’13”,72), un oro e un bronzo per Laura Carabia (M35), prima nei 100 misti (1’22”,38) e terza nei 200 dorso (2’53”,87). Medaglia d’oro e titolo regionale anche per Simone Altobelli (M35) nei 1.500 stile libero (2’’18”,08), per Filippo Cu-neo (M25) nei 200 dorso (2’25”,81), per Monica Giarola (M55) nei 100 dorso (1’30”,69) e per Barbara Piria (M55) nei 50 dorso (48”,49).

Medaglia d’argento, invece, per Silvia Cavazzi (M20) nei 50 farfalla (32”,34), per Laura Conni (M45) nei 50 farfalla (37”,36), per Maria Teresa Lambri (M60) nei 400 misti (9’27”,10), per Lorenza Maggi (M35), seconda sia nei 100 stile libero (1’11”,31) sia nei 200 misti (3’04”,94), per Patrizia Regondi (M55) nei 200 farfalla (5’05”,33), per Sandro Rizzoli (M75) nei 100 stile libero (2’20”,27), per Elena Vezzulli (M65) nei 400 stile libero (8’30”,21), per Daniela Tacchinardi (M60) nei 200 dorso (3’58”,33) e per Ambra Nicolini (M30), che ha vinto l’argento nei 50 rana (37”,08) e il bronzo nei 100 rana (1’24”,82).

Medaglia di bronzo anche per Debora Gandolfi (M55) nella gara dei 50 farfalla (52”,37), per Matteo Molinaro (M40), terzo nei 100 stile libero (1’02”,05), per Riccardo Pennini (M30) nella gara dei 100 stile libero (55”,06 il suo ottimo crono) e per Nicola Tagliaferri (M65) nei 100 rana (2’00”,13).