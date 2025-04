Brizard saluta la Gas Sales: «Scelta non mia»

È con un pizzico di amarezza che, a fine stagione, si concluderà l'avventura di Antoine Brizard con la maglia della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Ieri sera su Telelibertà, ai microfoni di Volley Piacenza #atuttogas, il palleggiatore francese ha rivelato che quella di lasciare la squadra a fine stagione «non è stata una mia decisione. La società ha voluto intraprendere un cammino improntato sui giovani e da questo punto di vista auguro a coloro che ho avuto come miei compagni di squadra di divertirsi, sperando che abbiano imparato qualcosa dal sottoscritto. Sarà un anno di transizione, spero che con i nuovi arrivi possano crescere insieme».

Il campione francese, nello studio del giornalista Marcello Tassi e Alice Morelli, si è tolto anche qualche “sassolino” dalla scarpa nei confronti di alcune critiche: «Accetto che mi dicano se gioco bene o male, ma non le critiche ingiuste, io ci ho sempre messo la faccia. Lascio comunque la Gas Sales con la convinzione di essere migliorato, mi spiace solo per come sia finita con Trento perché era la mia ultima occasione per vincere uno scudetto».

Più sereno invece coach Ljubomir Travica riguardo il proprio futuro. «Dove andrò, non so, non chiedetelo a me – ha detto sorridendo a Telelibertà – ho delle proposte, ma nulla è certo. Dal punto di vista sportivo non mi spiace andarmene perché sapevo già che avrei lasciato al termine della stagione, umanamente invece sono dispiaciuto perché ho trovato un ottimo gruppo di lavoro. C'è grande delusione per l'eliminazione con Trento, ma ora pensiamo alla finale 3°-4° posto perché vale la Champions, un sogno per tutto l'ambiente».