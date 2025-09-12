Burgazzi, quattro legamenti crociati rotti e una passione smisurata

Quattro lesioni ai legamenti crociati delle ginocchia non sono bastati per spegnere la sua passione. E così, Amedeo Burgazzi, bandiera della Fulgor Fiorenzuola, si ripresenta anche in questa stagione al via del campioanto di Terza Categoria. A 26 anni, ma con l'incubo infortuni sempre dietro l'angolo, il giocatore valdardese ha scelto di ripatire dai pali. Solo per un breve periodo, ovviamente, perché il suo reale mestiere è quello di andare in gol con grande frequenza. Anche a difesa della porta però, Burgazzi ha dimostrato di saperci fare: in Coppa, a Podenzano, una prestazione da applausi a scena aperta con tanto di rigore parato. "Fare gol però, è un'altra cosa. Tornerò in attacco a breve" ha sentenziato il bomber dalle ginocchia fragili ma dalla passione incrollabile. Leggi tutto qui