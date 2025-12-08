Cabri a Zona Calcio. «Piace solido e consapevole»

Da quando loro hanno cominciato a salire di rendimento il Piacenza ha viaggiato con il vento in poppa.

Stiamo parlando degli under, i giovani biancorossi che con il passare delle giornate di campionato si sono resi protagonisti di una crescita costante in termini sia di qualità che di quantità. Uno di questi è Leonardo Cabri, il terzino destro salito in cattedra nelle ultime uscite e praticamente perfetto nel sostituire il già bravo Ciuffo.

Anche contro la Pro Sesto, Cabri è stato uno dei migliori e non è un caso se il Piace è uscito dall'ostico campo con un bello "zero" alla casella gol subiti.

«Siamo in un buon periodo - ha detto ieri sera il difensore ai microfoni di Zona Calcio - purtroppo abbiamo perso qualche punto di troppo nelle partite precedenti però ora siamo più consapevoli dei nostri mezzi e proprio i giorni precedenti questa gara ne sono la dimostrazione, eravamo veramente fiduciosi di poterla portare a casa. Più solidi? Lo eravamo anche a inizio campionato, poi c'è stato qualche gol subito di troppo e adesso siamo tornati sui buoni livelli delle prime giornate.

Per quanto mi riguarda io sono entrato in un gruppo che mi ha aiutato molto, posso giocare anche da centrale, ma queste mie buone prestazioni da terzino sono anche merito del resto della squadra».

Il Piacenza di questa stagione si sta dunque rivelando una bella opportunità di crescita per i giovani come Cabri: «Lo è. Anche se magari c'è un periodo in cui si gioca poco, poi c'è sempre l'occasione per poter andare in campo. Quando mi è arrivata la chiamata del Piacenza non ci ho pensato un attimo, ho accettato immediatamente e per me è una grande soddisfazione essere qui, ora però devo stare sul pezzo e giocarmi altre chance. Il mister? Mi sta dando tanti consigli e mi chiede di essere attento in fase difensiva, ora mi sento parte della squadra. E poi ci sono i tifosi che sono sempre presenti, fantastici».

Nell'ultima parte di programma, condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marco Villaggi in veste di opinionisti, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e oltre 30 gol trasmessi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, in evidenza il San Polo con ospiti in studio l'allenatore Massimiliano Leccacorvi, il dirigente Filippo Franchini e il team manager Simone Gualla.