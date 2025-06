Calcio e musica, a Gropparello 24 squadre da tutta la provincia

Una lunga notte di sport, musica e festa. Il campo sportivo di Gropparello torna a ospitare il Torneo notturno di calcio cinque targato Promis Gruparel. Stasera, dalle 18.00, via alla quinta edizione celebrata con io concerto dei Aeufenic e la discoteca sotto le stelle firmata dj Mauri. Sono 24 le squadre provenienti da tutta la provincia ai nastri di partenza. Si gioca, si canta e si mangia tutta notte fino alle attese finali previste per la metà mattina di domenica 29 giugno.

Una vera e propria maratona di sport, musica e divertimento è pronta ad animare il campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello. Sabato 28 giugno, a partire dal tardo pomeriggio e per tutta la notte fino alla mattinata di domenica 29, si accendono i riflettori sulla quinta edizione del Torneo notturno organizzato dal Promis Gruparel, una manifestazione che è molto più di un evento sportivo.

Le finali domenica mattina, 24 le squadre in campo

Quella che si prospetta è una vera e propria festa collettiva, dove il calcio diventa il pretesto per vivere insieme una lunga notte di allegria. Saranno ben 24 le squadre pronte a sfidarsi dal tramonto fino al mattino del giorno dopo per aggiudicarsi il trofeo finale, ma, come ricordano gli organizzatori, «non sarà solo una mandria di giocatori pronti a lottare per la coppa».

Il torneo sarà soprattutto un’occasione di festa, aggregazione e socialità, con un ricchissimo contorno fatto di musica dal vivo, buon cibo, birre artigianali, camparini, karaoke improvvisati, tornei di beer pong a orari improbabili e brioche calde sfornate dai volontari direttamente al campo ben prima dell'arrivo dell’alba.

Il campo sportivo si trasformerà per due giorni in un piccolo villaggio: tende, materassini e accampamenti più o meno improvvisati popoleranno i prati circostanti, mentre gli stand gastronomici resteranno attivi per tutta la durata della manifestazione, per sfamare e dissetare sportivi e spettatori a qualsiasi ora.

Calcio e musica

Grande novità di quest’anno è il palco musicale, che ospiterà gli Aeufenic, band pronta a far cantare e ballare il pubblico, e Maurizio Marchioni, dj di casa, che tornerà con la sua inseparabile chitarra classica per scatenare la pista a colpi di ritmo e improvvisazione.

Dopo il torneo notturno, l'impegno di Promis Gruparel continua per tutta l'estate. A luglio prevista l'inaugurazione della Big bench donata dall'associazione al territorio comunale di Gropparello, poi via al Torneo dei Rioni in attesa dell'arrivo - il primo fine settimana di agosto - della Festa dei Cuion.