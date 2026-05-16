Al Curtoni, folla per Paratici e Pilar: «Tornare è sempre bellissimo»

Non è voluto mancare al Memorial intitolato a papà Luciano, il torneo di calcio Under 14 dedicato a chi fu presidente della Borgonovese dal 1978 al 1986. Fabio Paratici è tornato nel suo paese, di cui è cittadino benemerito, sulla strada per Torino, dove domani a mezzogiorno la sua Fiorentina affronterà la sua ex Juventus.

Un vero bagno di folla, decine di autografi firmati con la consueta disponibilità, poi il dirigente piacentino ha anche avuto l’opportunità di incontrare i rappresentati del Viola Club Piacenza: il presidente Riccardo Palmerini, i soci Luigi e Giovanni Broccolini e Michele Giardino.

«E’ stato come sempre bellissimo - gli fa eco Paratici - tornare al mio paese, stringere tante mani amiche, senrisi apprezzati come uomo e come professionista». Al fianco di Paratici, anche la compagna Pilar Fogliati, attrice e regista nata ad Alessandria ma cresciuta a Roma, che ormai da mesi fa coppia con l'ex ds di Juventus e Tottenham.