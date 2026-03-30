Baraccaluga, festa anche senza i playoff

I playoff alla fine sfumano per un solo punticino, ma va bene così e la festa a fine partita per i fratelli Tagliavini dimostra che è stata una stagione da ricordare. Il Baraccaluga chiude alla grande il campionato battendo nettamente il Livorno Boca 9 nell'ultima giornata del girone C di Serie B di calcio a 5: 11-2 il risultato finale al PalArquato, match praticamente senza storia con i toscani rimaneggiati e con tanti Under 19, ma addirittura capaci di passare in vantaggio dopo appena un minuto, poi però si abbatte su di loro un'autentica tempesta di reti: Araut, Arduini, Primerano, Bolognini, tripletta di Palumbo e Chibani indirizzano la contesa con il parziale di 8-1. Nella ripresa controllo in scioltezza del Baraccaluga che a 5 minuti dalla fine piazza altri 3 gol ancora con Arduini, Palumbo e Primerano, allo scadere il sigillo ospite che chiude tutto per 11-2. Quindi la festa, tra la commozione dei tifosi per l'ultima di Cristiano Tagliavini e di suo fratello Fabrizio, vice allenatore in questa stagione, che lasciano dopo 6 anni fatti di momenti bui come nell'anno del Covid, ma anche di grandi soddisfazioni: emblematico in questo senso l'anno scorso con la conquista della Serie B e la vittoria della Coppa. Non da meno l'annata appena conclusa, salvezza raggiunta con due giornate d'anticipo a campionato chiuso in sesta posizione con 29 punti a una lunghezza di distanza dalla zona playoff. Un grazie, infine, anche al ds Andrea Canaider che aveva dato le dimissioni qualche settimana fa.