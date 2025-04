Baraccaluga, ultima chiamata per gli spareggi nazionali

La stagione regolare è ormai alle spalle, ma il Baraccaluga non ha ancora chiuso la finestra per sperare nel salto di categoria in Serie B. Oggi pomeriggio a Cortemaggiore (fischio d'inizio alle 15) è infatti in programma la finale playoff di Serie C1 contro il Due G Futsal Parma. Ultima chance per salire sul treno degli spareggi nazionali (con due vittorie successive ad oggi, nel caso, certezza o quasi della promozione) e quindi mettersi in primissima fila sulla carrozza dei ripescaggi. L’amarezza per l’epilogo di qualche settimana fa, con la sconfitta nello scontro diretto di fronte alla Pro Patria San Felice che ha così conquistato il campionato, è cancellata. I valdardesi hanno spostato la loro attenzione su questi playoff e sulla grande occasione davanti ai loro occhi.

«Arriviamo da una bella vittoria – le parole di mister Cristiano Tagliavini – che ci ha permesso di evitare la semifinale playoff e riposare qualche giorno in più degli avversari. Ci siamo preparati bene: giocheremo la finale in casa e vogliamo vincerla a tutti i costi».

Il Due G Parma è passato dalla semifinale vinta per 6-3 sul campo del Gatteo, mentre il Baraccaluga, che ha chiuso secondo a +14 dallo Shqiponja quinto, ha potuto saltare il primo turno. La squadra biancorossa aspetta nuovi gol decisivi dal bomber italo-brasiliano Ze Renato Mello: 41 anni e 41 gol in campionato, bottino che lo ha consacrato capocannoniere del girone dell’Emilia-Romagna. In totale, compresa la Coppa regionale vinta dal Baraccaluga, ben 51 reti per lui.