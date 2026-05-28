Brillano le studentesse-calciatrici

Solo i calci di rigore hanno fermato la corsa delle ragazze dell’Istituto comprensivo di Monticelli-Caorso verso il titolo nazionale di calcio a 5 del progetto “Valori in rete”, organizzato tutti gli anni dal settore Competizioni scolastiche della Figc.

Le giovani (classe 2012 e 2013, selezionate nei due plessi) sono state protagoniste di un percorso spettacolare, sotto la guida dei docenti di motoria Marco Passalacqua e Riccardo Tagliaferri: prima campionesse provinciali (superando in finale le coetanee della Media Calvino di Piacenza), poi hanno trionfato a livello regionale, battendo nell’ordine la squadra di Ravenna, quella di Parma e in finale la favoritissima Bologna.

Si sono così qualificate in rappresentanza di tutta l’Emilia-Romagna per le finali nazionali, che si sono giocate a Salsomaggiore: in campo, divise in 7 gironi da 3 squadre ciascuno, le 20 trionfatrici regionali e la scuola che si è aggiudicata il concorso collegato al tema che ogni anno accompagna la manifestazione (quest’anno andava realizzato un video di promozione di comportamenti ambientalmente sostenibili). «Abbiamo sconfitto Umbria e Abruzzo - spiega Passalacqua - e poi sfidato ai quarti la Sardegna: la gara è finita 2-2 e poi siamo state sconfitte ai calci di rigore. Un vero peccato, perché avremmo avuto la capacità di andare ancora molto avanti». Nella finale per il quinto posto è poi arrivato il ko, ormai ininfluente, contro la Puglia.

La rosa

Vittoria Lodigiani, Chiara Francia, Vittoria Renna, Rachel Imberti, Ginevra Bricchi, Clara Fiorentini, Anna Intri, Eva Galli, Lucia Tenca, Alessia Herzuah, Nicole Bervicato, Sondos Aidane, Jeni Cenaj, Sofia La Malfa e Greys Curumi.