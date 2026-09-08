Clamoroso a Fiorenzuola, esonerato Araldi. Arriva Villa
Dopo la sconfitta per 3 a 0 all'esordio la società ha scelto il cambio immediato in panchina
Corrado Todeschi
|2 ore fa
Nicolò Araldi
Sì è già conclusa l’avventura di mister Nicoló Araldi sulla panchina del Fiorenzuola. La pesante sconfitta rimediata dai rossoneri all’esordio nel campionato di Serie D di domenica scorsa con lo Scanzorosciate per 3-0 ha indotto la dirigenza a procedere con il cambio di guida tecnica. Una decisione clamorosa che arriva alla a pochi giorni dal derby di domenica prossima con il Nibbiano.
Per Araldi, l’addio dopo il campionato dello scorso anno chiuso al secondo posto in Eccellenza e al quale è seguito il ripescaggio in D.
Sembra essere Alberto Villa, ex tecnico di Pergolettese e Pistoiese, il successore di Araldi per il prosieguo del campionato.