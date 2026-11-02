Concentrazione Bassanini: «Testa già al Milan Futuro»

Riccardo Bassanini è l’uomo del momento in casa Piacenza: si era già messo in mostra in Coppa Italia, ma il 3-2 segnato contro il Nibbiano è la prova definitiva che la società ha indovinato in pieno la mossa di riportarlo in biancorosso. «Difficile spiegare a parole che cosa significa questo gol - le sue parole ieri sera a Zona Calcio, ospite del conduttore Michele Rancati - volevo tornare a tutti i costi e sognavo tantissimo questa rete. Ma è come se non fosse successo niente, si deve resettare e tornare a lavorare. Siamo già “in bolla” per la partita di mercoledì contro il Milan Futuro, avremo a disposizione solamente un tempo e dovremo forzare l’intensità per andarci a prendere i tre punti».

Non fa drammi per il ko del Garilli, ovviamente, il Nibbiano&Valtidone. Parola di Filippo Alberici: «Ce la siamo giocata sia con il Piacenza che con il Chievo - ha detto il vicepresidente biancazzurro ai microfoni di Telelibertà - c’è un po’ di rammarico, visto che contro i biancorossi eravamo avanti di due reti, però siamo comunque consapevoli della nostra forza. Nel prossimo turno avremo la Tritium, dovremo stare attenti, ma sono sicuro che ci sarà la reazione come già accaduto dopo la sconfitta con il Caldiero. Credo molto in questo gruppo e per il momento non abbiamo in cantiere acquisti sul mercato invernale».

Il dibattito sull’appassionante derby è proseguito con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi.

Poi spazio ai campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria, nel corso della puntata sono stati trasmessi ben 52 gol.