Dalla cantera del Vicenza il Piacenza pesca la punta Garnero (2005)

Detto, fatto. La trattativa iniziata lunedì è arrivata ieri a conclusione: Michele Garnero è un giocatore del Piacenza e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, a riprova di come la società biancorossa lo consideri un investimento anche futuribile. Sì, perché Garnero è un classe 2005 e nella Primavera 2 del Vicenza ha giocato 53 partite e segnato 25 gol: mica male per una seconda punta. Nell’ultima stagione di Serie C è sempre stato aggregato alla prima squadra, pur senza avere avuto modo di esordire con i grandi.

Le sue caratteristiche: destro di piede ma preferisce partire a sinistra, velocità negli appoggi, corsa rapida. E, come detto, “vede” anche la porta. Può essere alternativa a D’Agostino sull’esterno, con caratteristiche decisamente diverse, ma anche il classico uomo che entra dalla panchina e “spacca” la partita, quindi in grado di assicurare più di una possibilità al tecnico Arnaldo Franzini. Con il suo arrivo, si può dire che il discorso esterni offensivi è arrivato più o meno al traguardo, in questi giorni che precedono il raduno di lunedì, il diesse Carlo Zerminiani continuerà a lavorare al completamento dell’organico, che necessita di essere completata soprattutto nella mediana.