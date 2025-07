Sbardella e ora Martinelli, ecco la coppia centrale del Piace

A meno di 24 ore dal via alla stagione 2025/2026, il Piacenza inserisce un altro tassello d'esperienza conclamata nella rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie D: Riccardo Martinelli, difensore classe 1991, è biancorosso. Contratto fino al 30 giugno 2026 per il giocatore aretino che, nell'ultima stagione, ha indossato la maglia del Pontedera. Il 34enne raggiungerà il gruppo mercoledì prossimo per iniziare la preparazione atletica. Ultime quattro stagioni in Serie C con la Viterbese e per tre campionati con il Pontedera, Martinelli ha giocato anche in Serie B con la Reggiana e, nel suo passato, ci sono esperienze anche con Lucchese, Prato, Rimini, Bellaria e Cesena. Con l'altro neo arrivato Luca Sbardella, Franz avrà a disposizione una coppia di centrali titolari dotati di buon fisico e soprattutto grande esperienza.