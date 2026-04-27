De Vitis, Lucci e Turrini a Zona Calcio
Il ko del Piace a Coriano, la promozione della Lugagnanese e la vittoria in Coppa dei Samurai in primo piano dalle 20.30
Redazione Online
|2 ore fa
Quella di ieri è stata l'ennesima domenica amara per il Piacenza, mentre per Lugagnanese e Samurai resterà nella storia.
Le due facce del fine settimana saranno analizzate questa sera nel corso di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati in onda ogni lunedì alle 20.30.
In primo piano, la sconfitta dei biancorossi nella penultima giornata di Serie D, sul campo romagnolo del Tropical Coriano: un ko ininfluente in classifica (il Piace è certo di giocare la semifinale playoff in casa della Pistoiese), ma che ha confermato i preoccupanti cali che hanno colpito per l'ennesima volta i ragazzi di mister Arnaldo Franzini. Ospite per i biancorossi il direttore tecnico del settore giovanile Antonio De Vitis.
Poi come sempre spazio ai campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria. In particolare, l'avvincente volata Gotico Garibaldina-Castellana Fontana in testa alla Promozione, la vittoria a Ziano che ha permesso alla Lugagnanese di vincere aritmeticamente la Prima categoria e il trionfo nella fase regionale della Coppa di Seconda categoria da parte dei Samurai.
Ampio capitolo dedicato anche al calcio giovanile, con la presenza in studio di Settimio Lucci e Francesco Turrini, che stanno per lanciare un progetto dedicato proprio ai giovani.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Le due facce del fine settimana saranno analizzate questa sera nel corso di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati in onda ogni lunedì alle 20.30.
In primo piano, la sconfitta dei biancorossi nella penultima giornata di Serie D, sul campo romagnolo del Tropical Coriano: un ko ininfluente in classifica (il Piace è certo di giocare la semifinale playoff in casa della Pistoiese), ma che ha confermato i preoccupanti cali che hanno colpito per l'ennesima volta i ragazzi di mister Arnaldo Franzini. Ospite per i biancorossi il direttore tecnico del settore giovanile Antonio De Vitis.
Poi come sempre spazio ai campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria. In particolare, l'avvincente volata Gotico Garibaldina-Castellana Fontana in testa alla Promozione, la vittoria a Ziano che ha permesso alla Lugagnanese di vincere aritmeticamente la Prima categoria e il trionfo nella fase regionale della Coppa di Seconda categoria da parte dei Samurai.
Ampio capitolo dedicato anche al calcio giovanile, con la presenza in studio di Settimio Lucci e Francesco Turrini, che stanno per lanciare un progetto dedicato proprio ai giovani.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.