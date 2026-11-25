Calcio piacentino in lutto per la scomparsa a 86 anni di un dirigente-galantuomo quale Gian Franco Volta, per tanti anni tra le colonne portanti della Travese , di cui è stato anche presidente all’alba del secondo millennio, per quattro stagioni coronate col ritorno in Seconda categoria.

Benvoluto da tutti e supportato nell’incarico dai figli Paolo e Andrea, ha poi preferito farsi da parte, continuando tuttavia tifare per i colori gialloneri. Fatale un malore allo scoccare del 60esimo anniversario di nozze con l’adorata Silvana.