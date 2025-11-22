Agazzanese e Spes, doppio tris

Doppia vittoria per 3-0 per le piacentine impegnate negli anticipi. In Eccellenza, l'Agazzanese passa sul campo della Fidentina Borgo San Donnino con gol di Carella, Vai e Farini, mentre in Promozione successo che regala ossigeno in chiave salvezza alla Spes, che si è imposta a Vezzano con la doppietta di Corbellini e la rete di Bertelli.

