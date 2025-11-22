Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Agazzanese e Spes, doppio tris

Importanti vittorie negli anticipi per le piacentine di Eccellenza e Promozione

Marco Villaggi
|17 ore fa
L'esultanza dell'Agazzanese ©Libertà/Claudio Cavalli
L'esultanza dell'Agazzanese ©Libertà/Claudio Cavalli
1 MIN DI LETTURA
Doppia vittoria per 3-0 per le piacentine impegnate negli anticipi. In Eccellenza, l'Agazzanese passa sul campo della Fidentina Borgo San Donnino con gol di Carella, Vai e Farini, mentre in Promozione successo che regala ossigeno in chiave salvezza alla Spes, che si è imposta a Vezzano con la doppietta di Corbellini e la rete di Bertelli.
ECCELLENZA
Risultati

Classifica

PROMOZIONE
Risultati

Classifica

PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana