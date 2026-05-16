Agazzanese, futuro ormai deciso: verso la non iscrizione
La dirigenza granata sembra intenzionata a rinunciare all’iscrizione in Eccellenza
Corrado Todeschi
|1 ora fa
Cala il sipario sulla Agazzanese. Dopo le voci delle scorse settimane, ora la conclusione dell’avventura della società granata sembra essere eventualità a un passo. Ieri, venerdì 15 maggio, la dirigenza del presidente Riccardo Groppalli avrebbe comunicato al gruppo, staff compreso, l’intenzione di non proseguire con l’attività. Tutto da decifrare il futuro del club, ma sembra ormai certo che l’Agazzanese non sarà al via del prossimo campionato di Eccellenza.