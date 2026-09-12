Bobbiese, anticipo d'alta classifica

Tra due antipasti della terza giornata d'Eccellenza e diversi stuzzichini del turno d'apertura di tutti gli altri campionati sono nove gli anticipi in programma nell'odierno menù del calcio dilettantistico.

Occhi principalmente puntati sul campo di Fabbrico, teatro della sfida tra la locale squadra di Nazzani e la Bobbiese di Dario Bongiorni, appaiate a quota 4 in compagnia, tra le altre, della Spal.

Neroverdi reduci dal rotondo successo sul Sant'Agostino, mentre il quotato RoloFabbrico dal colpaccio piazzato a Castellarano che ha fatto seguito al pari interno con l'Agazzanese.

Tocca alla Spes, ospite sul campo di Quattro Castella di una veterana della categoria quale il Terme Monticelli, prendere parte all'inaugurazione di un torneo di Promozione che non la vede più nella veste di matricola assoluta ma di possibile mina vagante.

Derby in notturna quale prologo della giornata d'apertura di Prima categoria, tra la gettonata Real Moretti di Marcello Di Donna e la ringiovanita Sarmatese di Francesco Volpe. Col nuovo sintetico di Quarto che verrà inaugurato sabato prossimo, con giusta intitolazione ad Alberto Burzoni, derby dirottato sul sintetico del “Levoni”.

Le partite odierne

Eccellenza: RoloFabbrico-Bobbiese (ore 15, a Fabbrico), Medolla-Cittadella.

Promozione: Terme Monticelli-Spes (ore 15, a Quattro Castella).

Prima categoria: Real Moretti-Sarmatese (ore 20.30, sint. Levoni).

Seconda categoria girone A: B.F.-Pianellese (ore 15.30, sint. Ponte dell'Olio); San Giuseppe-RiverNiviano (15.30, comunale 5).

Terza categoria girone A: A.C.Libertas -Junior Calendasco (ore 20.30, Calamari).

Terza categoria girone B: Omi Academy-Alseno Calcio (ore 15.30 a Pontenure); Fortitudo2025-Baraccaluga (ore 20, Fidenza, sint.Ballotta).