Bobbiese-Spal si giocherà a Vigolzone

Ha trovato finalmente "casa" l’attesissima sfida al vertice del campionato di Eccellenza: Bobbiese e Spal si giocherà il 18 ottobre a Vigolzone alle 15.30. Una scelta dovuta al prevedibile afflusso di centinaia di tifosi in arrivo da Ferrara, come già avvenuto per le gare contro la Castellana Fontana e l'Agazzanese (giocata a Borgonovo).