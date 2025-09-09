Tuesday, September 9

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Tuesday, September 9

Seguici

Borgonovese, l’allegra carica in rossoblù di 250 tesserati

Presentata alla Festa d'la Chisola la formazione di Prima Categoria, ma anche squadre di tutte le categorie giovanili seguite da 35 coach e 80 addetti

Redazione Online
|3 ore fa
Una formazione giovanile della Borgonovese
Una formazione giovanile della Borgonovese
1 MIN DI LETTURA
Una tradizione che nel nuovo millennio l’Usd Borgonovese ripropone puntuale in occasione della Festa d’la Chisola: la presentazione di tutte le squadre nella piazza della Rocca.  Anche per la stagione 2025/26 (novantanovesima della serie) il sipario si è alzato davanti ad una platea chiassosa, folcloristica, composta, oltre che dai tesserati, da genitori, nonni e tantissimi tifosi e simpatizzanti. Speaker improvvisato, ma nello stesso tempo molto professionale, il segretario Roberto Rossi che ha snocciolato una serie di numeri di tutto rispetto a partire dai tesserati: 250 (ai quali si aggiungeranno a fine mese quelli degli open day riservati alle annate 2019 e 2020); questi ragazzi saranno seguiti da 35 tecnici e ben 80 persone dello staff che si occuperanno dello stadio, dei due campi di calcio, del magazzino e del comparto bar e ristorazione. Domani su Libertà la cronaca integrale con tutte le foto delle squadre rossoblù

Gli articoli più letti della settimana