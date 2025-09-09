Borgonovese, l’allegra carica in rossoblù di 250 tesserati

Una tradizione che nel nuovo millennio l’Usd Borgonovese ripropone puntuale in occasione della Festa d’la Chisola: la presentazione di tutte le squadre nella piazza della Rocca. Anche per la stagione 2025/26 (novantanovesima della serie) il sipario si è alzato davanti ad una platea chiassosa, folcloristica, composta, oltre che dai tesserati, da genitori, nonni e tantissimi tifosi e simpatizzanti. Speaker improvvisato, ma nello stesso tempo molto professionale, il segretario Roberto Rossi che ha snocciolato una serie di numeri di tutto rispetto a partire dai tesserati: 250 (ai quali si aggiungeranno a fine mese quelli degli open day riservati alle annate 2019 e 2020); questi ragazzi saranno seguiti da 35 tecnici e ben 80 persone dello staff che si occuperanno dello stadio, dei due campi di calcio, del magazzino e del comparto bar e ristorazione. Domani su Libertà la cronaca integrale con tutte le foto delle squadre rossoblù