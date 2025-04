Calcio a 5, Baraccaluga verso la Serie B

Quadrupla rimonta e poi vittoria ai tempi supplementari per 7-5. La certezza è una sola, alle latitudini del Baraccaluga, squadra di calcio a 5 con sede a Lugagnano: vietati i copioni banali, il pubblico potrebbe annoiarsi. L'ultima vittoria contro il Due G Futsal Parma, nella finale playoff di Serie C1 che ora avvicina non poco la promozione in Serie B, ne è stata l'ennesima dimostrazione. Stagione bella quanto folle per la squadra di mister Cristiano Tagliavini, sempre più vicina agli obiettivi prefissati in un'annata dalle emozioni fortissime. Le possibilità di ripescaggio al piano superiore sono sempre più concrete, certo che superare il doppio turno di spareggi nazionali (24 e 31 maggio il primo atto contro una squadra dalle Marche da definire) porterebbe alla certezza assoluta della B. Da qui alle prossime sfide, un mese per prepararsi a ritmo di tango, oppure di samba. Il cuore della squadra valdardese è infatti dalle forti radici argentine e brasiliane. Capitan Manuel Oro e due giocatori centrali come Santiago Taddeo e Matias Araut sono originari del Paese di Leo Messi, mentre il difensore André Montagna e bomber e Renato Mello sono cresciuti nel mito di Ronaldinho. Un quintetto intero dal profumo sudamericano per sognare in grande.